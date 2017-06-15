Захарова: США не передавали официального поздравления с Днем России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что США так и не передали официального поздравления с Днем России. «После того как мы услышали все эти публичные заявления, оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало», — сказала Захарова.

Ранее посольство России в Вашингтоне подтвердило, что впервые не получило от американской стороны публичного поздравления с Днем России. В пресс-службе Госдепартамента США подтвердили эту информацию, пояснив, что теперь они не распространяют поздравления публично, а вручают их через посольства.

Захарова заметила, что обычно американцы в неформальной манере размещали подобные приветствия и поздравления на сайте Госдепа, что не соответствует общепринятой дипломатической практике, которая предполагает официальную передачу поздравлений с конкретным адресатом и подписью.

При этом, по словам Захаровой, поздравительные обращения другим странам продолжают вывешиваться на сайте внешнеполитического ведомства США. «С начала июня Вашингтон поздравил через интернет и Италию, и Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Португалию, Филиппины поздравил. То есть такое впечатление, что опять как-то коллеги запутались: то ли они запутались в том, какую практику исповедовать, то ли запутались в объяснениях. Очень сложно понять, что там происходит, ситуация забавная», — отметила Захарова.