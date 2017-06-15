В Чечне прекратили уголовное дело в отношении Амриева

Чеченская полиция прекратила уголовное преследование бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, подозревавшегося в подделке документов. «Дознавателем отдела полиции № 3 управления МВД по городу Грозный 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — сказал представитель полиции.

Как сообщалось, Амриев находился в розыске по запросу чеченских властей — его обвиняли в использовании заведомо подложного паспорта. Вместе с тем, по версии правозащитников, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале «Новой газеты» о «кровной мести», объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 г., по иформации издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни.