СПЧ просит Юрия Чайку проверить законность задержания спортсмена Амриева

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к генпрокурору Юрию Чайке в связи с задержанием бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева.

«Прошу вас, уважаемый Юрий Яковлевич, дать поручение проверить приведенную информацию на предмет законности и обоснованности предпринятых в отношении М. С. Амриева процессуальных действий и принять соответствующие меры прокурорского реагирования в целях защиты прав и законных интересов российского гражданина», – говорится в обращении главы СПЧ Михаила Федотова.

В пресс-службе отметили, что совет настораживает тот факт, что уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено в 2013 г. после его заявлений о похищении и применении к нему пыток группой чеченских полицейских.

«Кроме того, правозащитники обращают внимание на то, что вменяемая ему ч. 3 ст. 327 УК РФ не предполагает лишение свободы в качестве наказания, а максимум – арест на срок до шести месяцев», - добавили в СПЧ.

Ранее родители Амриева обратились в СПЧ и к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в деле их сына и не допустить нарушения его прав.

Ранее в пятницу «Интерфаксу» сообщили в силовых структурах Центрального федерального округа, что Амриев, подозреваемый в использовании заведомо подложных документов, передан сотрудникам МВД по Чеченской Республике.