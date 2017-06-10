Боец ММА Амриев отпущен под подписку о невыезде

Чемпион мира по смешанных единоборствам (ММА) Мурад Амриев отпущен из полиции в Грозном под подписку о невыезде. «Мурад Амриев в сопровождении оперативника был доставлен в полицию в Грозном. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан его близким родственникам, с которыми он и уехал домой», — сказали в ГУ МВД по региону.

В пятницу, 9 июня, Белоруссия передала Амриева российской стороне.

Белорусские пограничники задержали спортсмена 7 июня. В 2013 г. он пожаловался правозащитникам, что его якобы похитили и пытали чеченские силовики. В том же году он покинул Россию, в 2017 г. вернулся, чтобы продлить визу, 4 июня его задержали в Брянской области по подозрению в использовании фальшивых документов. 6 июня Амриев сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске.

«Мемориал» ранее утверждал, что в 2013 г. Амриева похищали с целью вынудить его старшего брата вернуться в Чечню из Германии.