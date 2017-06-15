Мосгорсуд 16 июня рассмотрит апелляцию на 30 суток ареста Навальному

Мосгорсуд 16 июня проверит законность административного ареста Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Это «Интерфаксу» сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. По ее словам, в апелляционной жалобе говорится об отсутствии состава и события правонарушения в действиях Навального. Его защита требует прекратить производство по делу.

Рассмотрение апелляции назначено на 14.00.

11 июня поздно вечером политик через интернет призвал соратников выходить на Тверскую улицу 12 июня, объяснив, что в согласованном месте провести акцию против коррупции не удастся, так как поставщики звукоусилительной аппаратуры отказываются сотрудничать из-за давления власти. Днем 12 июня Навального задержали в собственном подъезде, после того как он вышел из квартиры. 13 июня Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток. Как говорил его адвокат Вадим Кобзев, «самое смешное, что в протоколе указано, что Навальный совершил административное правонарушение в 13.30, когда выходил из подъезда».