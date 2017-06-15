ЕС на год продлит «крымские» санкции против России

Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в Люксембурге в понедельник, 19 июня, продлит на год, то есть до 23 июня 2018 г., ограничительные меры, принятые в ответ на «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя Россией. Это следует из документов, распространенных в четверг в Брюсселе к заседанию совета на уровне глав МИД ЕС.

«Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя», - говорится в коммюнике.

Санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей, отмечается в документе.

В коммюнике повторено заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от 17 марта 2017 г., что ЕС продолжает осуждать «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя и останется твердо привержен политике непризнания этой аннексии.

6 июня Комитет постоянных представителей стран ЕС рекомендовал без обсуждения Совету ЕС продлить на год ограничительные меры для России в связи с «незаконной аннексией» Крыма и Севастополя. В тот же день европейский дипломатический источник сообщил, что это, вероятнее всего, произойдет на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 19 июня.