Режиссер Учитель прокомментировал слова Путина о фильме «Матильда»

Режиссёр Алексей Учитель заявил, что доволен словами президента России Владимира Путина о том, что никто не пытается запретить выход в прокат фильма режиссёра «Матильда». «Я доволен, а почему нет? Он сказал, что самое главное - никаких угроз фильму нет. Мне кажется, что все нормально», - приводит «Интерфакс» слова режиссёра.

«Госпожа Поклонская вместо того, чтобы жаловаться в прокуратуру, могла бы подойти в комитет по культуре Госдумы, который возглавляет режиссёр Говорухин, и сначала там проконсультироваться, а не бежать во все карающие инстанции. Это я сказал президенту. А Говорухину я с удовольствием покажу картину, и в Думе, когда она будет готова», - продолжил он.

В Госдуме практически каждую неделю Станислав Говорухин «устраивает киноклуб, где депутаты смотрят новые фильмы, очень активно их обсуждают, и я не раз показывал свои картины там». «Депутаты - это просто зрители. Если есть такие депутаты, которые, не видя, пытаются что-то запретить, то это беда лично этого человека, и теряется престиж Думы», - сказал режиссёр.

Ранее Путин во время прямой линии выразил уверенность, что никто не пытается запретить выход в прокат фильма «Матильда», при этом Поклонская имеет право на свою точку зрения.