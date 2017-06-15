Путин не хочет вступать в спор Поклонской и Учителя

Актер Сергей Безруков на прямой линии спросил мнение президента о том, что происходит вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя, кому нужно создание негативного фона вокруг деятелей культуры.

На это Путин ответил, что страна у нас «большая, сложная». По его словам, про царскую семью было много фильмов, «на мой взгляд, гораздо более жестких, чем тот, что сделал» Алексей Учитель. Путин добавил, что знает режиссера лично и уважает его и как патриота, и как человека творческого, но он не хотел бы вступать в его спор с критиками картины.

Президент подчеркнул, что никто фильм не запрещает. Депутат Наталья Поклонская имеет свою точку зрения, отметил он. Она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции, решений по этим обращениям пока не принято. По его оценке, вокруг фильма идет открытый диалог. Он призывает, чтобы и дальше этот диалог шел в рамках приличий и закона. Упоминание обысков в «Гоголь-центре» у Кирилла Серебренникова, которое сделал Безруков, осталось без ответа.

После слов Путина к микрофону вышел сам Учитель. Он кратко отметил, что «можно высказывать точку зрения, когда что-то видишь», а иное странно, что Поклонская отказалась смотреть «Матильду». Он высказал мнение, что на отправку к съемочной группе различных проверяющих комиссий зря тратятся бюджетные деньги, поскольку проверки нацелены на одно и то же. Он считает, что подстрекательства к таким тратам быть не должно. Путин коротко согласился.