Адвокат Учителя попросил Володина проверить Поклонскую на нарушение этики

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя бывший сенатор Константин Добрынин написал жалобу на депутата Наталью Поклонскую на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает ТАСС. Он попросил Володина взять проведение проверки действий депутата Госдумы на личный контроль.

«Обращаюсь лично к Вам с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Поклонской Н. В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики», – написал адвокат. Он отметил, что его обращение, «адресованное в комиссию по этике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, подписанное 19.04.2017 г. и отправленное за исходящим номером 37, вероятно, утрачено».

Ранее Поклонская не раз требовала, чтобы фильм «Матильда» не вышел на большой экран как оскорбляющий память царя Николая II и чувства верующих. Она направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Также она отправляла запросы по поводу бюджетных средств, выделенных на производство кинокартины.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о проверках полицией кинокомпании Учителя в связи с запросом Поклонской.