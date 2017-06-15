Власти Ижевска: пожаловавшимся жителям аварийного дома уже предлагали переехать

Пресс-служба администрации Ижевска прокомментировала ситуацию вокруг аварийного дома на проезде Чапаева в Ижевске. Ранее одна из жительниц дома пожаловалась президенту Владимиру Путину на тяжелые условия жизни, отметив, что снос и расселение дома назначено на 2029 г. В ответ президент назвал ситуацию неприемлемой и пообещал лично заехать в этот дом в ходе командировки в Удмуртию.

В администрации города заявили, что проживающим в этом доме неоднократно предлагалось переехать в жилье «маневренного фонда».

Дом N33 по проезду Чапаева был признан аварийным только в ноябре 2016 г., поэтому в программу переселения из аварийного жилья на 2013-2017 гг. его включить не могут, отметили в пресс-службе. В эту программу входят дома, которые признаны аварийными до 2012 г. Дом стоит под номером 155 в списке на расселение.

Также в пресс-службе администрации Ижевска заявили, что обратившаяся к президенту жительница в списке нуждающихся в жилье не состоит. «На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в администрации Индустриального района она не состоит и с заявлением не обращалась», - говорится в сообщении администрации города.