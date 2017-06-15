Путин призвал не «втаскивать насильно» москвичей в программу реновации

Президент Владимир Путин призвал не втаскивать насильно москвичей в программу реновации. Во время прямой линии он прокомментировал эту тему, заявив, что права собственности граждан при реновации не должны нарушаться. «Важно знать, как люди относятся к этому. А как это определить? Это с помощью опроса определяется», - добавил он. Он призвал московские власти с вниманием отнестись к пожеланиям граждан при реализации программы реновации и неформально подойти к проблеме, передает ТАСС.

«Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели. Правительство говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности от метро, практически на тех же местах, рядом почти. Но мы-то знаем, как на практике часто получается: этаж не тот, окна смотрят в другую сторону - конечно, все нельзя предусмотреть. Нужно относиться к этому неформально», - сказал он. «Как я чувствую, мэр Москвы настроен на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчиненных именно такого подхода», - добавил он.

Президент считает, что реновация жилья нужна: пятиэтажки через 10-15 лет станут аварийными «и люди начнут страдать». Однако он признает право жильцов не хотеть участвовать в этой программе.