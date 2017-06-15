Прокуратура организовала проверку после жалобы жительницы Астрахани президенту Путину на низкую зарплату

Прокуратура Астраханской области начала проверку жалобы на нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений региона. «Прокуратурой Астраханской области организована проверка в связи с обращением работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Астрахани N111 к президенту Владимиру Путину по вопросу нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Путину во время «прямой линии» были озвучены сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7935 руб., медсестры на космодроме «Восточный», получившей 10 246 руб., и начальника пожарной команды из Саратовской области, который пожаловался на зарплату в 8000 рублей. Президент пояснил, что эти люди не получали индексацию, так как майские указы не затрагивали эту категорию бюджетников.

Минобразования региона в четверг заявило, что заработная плата воспитателя детсада N111, озвученная в четверг в ходе «прямой линии» с президентом, вдвое ниже средней по Астрахани. По данным министерства, средняя зарплата в данном учреждении в 2016 г. оставляла 18 895 руб., в I квартале этого года - 17 547 руб.

В целом в Астрахани зарплата воспитателей в прошлом году составила 19 686 руб., в I квартале этого года - 19 106 руб.