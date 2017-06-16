AP: лидеры ИГ бежали из Ракки и Мосула в сирийский Эль-Маядин

Многие лидеры запрещенной террористической организации «Исламское государство» бежали из осажденных Мосула и Ракки в сирийский город Эль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Город расположен на берегу реки Евфрат на границе с Ираком.

Операция по освобождению иракского Мосула продолжается с октября 2016 г. Ее ведет сирийская армия при поддерже международной коалиции во главе с США. Восточная часть города уже освобождена от террористов, с февраля ведутся бои за западную часть.

Сирийская Ракка находится под контролем ИГ с 2013 г., город считается неофициальной столицей террористической организации. В 2016 г. международная коалиция объявила о начале операции по освобождению Ракки, уже несколько месяцев на подступах к городу ведутся бои.