Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

Власти США расширяют военное присутствие на сирийской территории, передает Reuters со ссылкой на источники, в числе которых представитель одной из бригад сирийской оппозиции - «Сирийской свободной армии» (ССА) Абу аль-Атира. ССА находится в пограничном с Иорданией регионе Эт-Танф.

На данный момент в Эт-Танфе расположена военная база международной коалиции во главе с США. Военнослужащие коалиции оказывают помощь вооруженной оппозиции в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России.

Аль-Атира рассказал агентству, что США собираются создать вторую военную базу в Эз-Закфе - в 60-70 км к северо-востоку от первой базы.

«Новая база была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе», - заявил он. По его словам, американский спецназ патрулирует территорию до 100 км от Эт-Танфа. Аль-Атир также рассказал, что число американских военнослужащих на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличено, оппозиция получила новое вооружение.

Представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии. «У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой, там тренируются наши союзники... но это единственная база на юге Сирии», - сказал он.