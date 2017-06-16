Правительство одобрило конвенцию Совета Европы об отмывании преступных доходов

Правительство России одобрило конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма», — говорится на сайте правительства.

В целях реализации конвенции определяются органы, ответственные в России за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки.

В соответствии с федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.