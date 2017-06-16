Оргкомитет ЧМ-2018: Сигналы о нарушениях прав строителей стадионов не подтвердились

Руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отрицает, что при строительстве стадионов к Чемпионату мира и Кубку конфедераций нарушались права рабочих. По его словам, после сообщений СМИ было проведено 70 инспекционных проверок, проверены более 100 подрядчиков и субподрядчиков. Эти сигналы не подтвердились, добавил Сорокин.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура напомнила, что добавила, что в ноябре 2016 г. на одной из строек были обнаружены северокорейские рабочие. По ее словам, FIFA дала соответствующие рекомендации и при следующей инспекции корейцев на объекте уже не было. Все данные в ноябре 2016 г. и в марте 2017 г. рекомендации были выполнены, сказала Самура и заверила, что FIFA строго следит за соблюдением прав рабочих.

14 июня Human Rights Watch обнародовала доклад о том, что при строительстве объектов для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в России постоянно нарушаются права рабочих. Правозащитники ссылались на проверки стадионов в 2016 и 2017 гг. По их информации, строителей эксплуатируют, им приходится трудиться в тяжелых условиях и им некуда пожаловаться. В марте норвежское издание Josimar сообщило, что в строительстве стадиона на Крестовском острове работают 110 граждан КНДР, без выходных, по 17 часов в сутки, отдавая большую часть заработка северокорейскому государству.