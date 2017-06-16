Шойгу доложил Путину об уничтожении в Сирии более 100 террористов, среди которых мог быть аль-Багдади

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал главу государства и членов Совбеза об авиаударе в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, включая, предположительно, лидера «Исламского государства» (запрещено в России). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также члены Совбеза обсудили темы, затронутые гражданами на прямой линии с президентом. «Обсуждали и другие вопросы социально-экономической повестки дня», - добавил Песков.

Как сообщили ранее в Минобороны России, в Сирии, по предварительным данным, уничтожены лидер террористической организации и три сотни боевиков. Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен 28 мая с 00.35 до 00.45 в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ. «По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - заявили российские военные.