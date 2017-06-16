Названо имя задержанного по подозрению в сговоре с целью убийства Вороненкова

Задержанного в Павлограде Днепропетровской области националиста Ярослава Тарасенко подозревают в сговоре с целью убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщила жена подозреваемого в комментарии украинскому интернет-изданию «Вести».

Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, однако не уточнила его имени. Украинский «Национальный корпус», созданный на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело, заявил что задержан их представитель Ярослав Тарасенко.

«По ее [жены] словам, он проходит по делу как подозреваемый и, по версии следствия, был в курсе планов Павла Паршина (предполагаемый убийца Вороненкова). При этом Надежда настаивает, что это исключено и что Тарасенко при ней никогда не интересовался этим делом, хотя и был знаком с другими подозреваемыми – Павлом Паршиным и Ярославом Левенцом», — пишет издание.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.