На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

На Украине по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова задержаны подозреваемых, сообщает Национальная полиция Украины.

«В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению», – говорится в сообщении.

Вороненков был застрелен в центре украинской столицы 23 марта. Убийца был ранен охранником бывшего депутата и впоследствии скончался в больнице. Его личность была установлена.