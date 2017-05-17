«Коммерсантъ» узнал о темном юридическом прошлом Вороненкова

В ходе расследования убийства бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова Следственный комитет России (СКР) изъял два наградных пистолета народного избранника, а также коллекцию дорогостоящих швейцарских часов, сообщает газета «Коммерсантъ». При этом выяснилось, что бывший депутат, не имея высшего юридического образования, несколько лет успел проработать в военной прокуратуре в Рязани и службе безопасности ФСКН.

Из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. При этом оба они оказались наградными. Первый экс-депутат получил от властей Киргизии за весомый (обычно он составляет несколько десятков тысяч долларов, отмечает издание) вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов этой страны.

ПСМ предназначен для скрытого ношения офицерами и начальством спецслужб. Как следует из найденных документов, Вороненков получил его в награду от упраздненной ныне ФСКН. Согласно гравировке, сделанной на пистолете, награда была вручена ему «за мужество». При каких обстоятельствах он его проявил, пока не известно. Однако, согласно справке из архивов ФСКН, будущей депутат служил в службе безопасности ведомства в 2007-2008 гг. По данным источников «Коммерсанта», вместе с оружием в ячейке хранилась коллекция из двух десятков швейцарских часов самых престижных и дорогих марок.

В ходе расследования выяснилось, что после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 г. Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Однако, как следует из ответов, полученных на запросы следствия, проучился он там всего два года, после чего, согласно документам, отслужил срочную службу в в/ч 63336, расположенной в Бобруйске.

С 1992 по 1994 г. он официально являлся менеджером в минском ТОО «Эпсон». В 1995-1997 гг. Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 г., не имея высшего юридического образования, Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, в надзоре он работал следователем и помощником прокурора.

По версии следствия, свой диплом юриста Вороненков представил работодателям только в феврале 1996 г. — это был диплом Рязанского госуниверситета имени Есенина. Как установило следствие, там Вороненков вместо положенных пяти лет «проучился» всего три месяца. А при поступлении в вуз представил справку о том, что с 1990 по 1994 г. учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следствия из госуниверситета ответили: такого студента, как Денис Вороненков, у них никогда не было. Однако отсутствие реального высшего образования не помешало затем экс-депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета, принимавшего у будущего политического деятеля и госэкзамены.