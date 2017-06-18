Путин и Медведев поздравили медработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника. «Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что «сегодня перед медицинским сообществом страны стоят серьезные, востребованные временем задачи» — повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, уделять внимание подготовке квалифицированных кадров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. «Именно от вас во многом зависит счастье, успех и благополучие в каждой семье. Ведь вы сопровождаете человека на протяжении всей жизни: помогаете появиться на свет и вырасти, лечите от болезней, дарите веру в свои силы и надежду на выздоровление», — отмечается в поздравлении премьера. Он пожелал медработникам счастья, успехов и здоровья.