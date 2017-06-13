«Мы позволяем системе здравоохранения облегчить бремя расходов»

Бруно Стриджини, главный исполнительный директор Novartis Oncology Андрей Гордеев / Ведомости

Novartis Oncology – одна из крупнейших в мире компаний, которые производят лекарства для борьбы с раком. В 2014 г. GSK продала Novartis высокомаржинальное подразделение лекарств против рака за $14,5 млрд (с возможностью увеличить размер сделки до $16 млрд). На тот момент предполагалось, что лекарства против рака займут в выручке Novartis около 20%.

Заболеваемость раком растет год от года. В России в 2015 г. у 524 000 человек впервые в жизни были выявлены злокачественные новообразования, т. е рак, – это только те пациенты, кто встал на учет, пишет Росстат со ссылкой на данные Минздрава. 15 лет назад таких было на 100 млн человек меньше, следует из данных Росстата. Судя по ним, рак на втором месте среди социально значимых заболеваний — впереди только болезни, которые характеризуются повышенным кровяным давлением (учитываются только пациенты с впервые установленным диагнозом). О том, почему растет заболеваемость раком, как в борьбе с ним помогают другие науки и за счет чего можно снизить бремя плательщиков на покупку лекарств, в интервью «Ведомостям» рассказал Бруно Стриджини, главный исполнительный директор Novartis Oncology.

Novartis AG Фармацевтическая компания

Акционеры (данные Bloomberg): 92,3% акций – в свободном обращении, 5% – на балансе компании, 2,6% – у фонда работников компании; крупнейшие инвесторы – Emasan AG (3,4%), Vanguard Group (3,1%), Blackrock (3%).

Капитализация – $213,3 млрд.

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – $48,5 млрд,

чистая прибыль – $6,7 млрд.

Выручка от продаж онкологических лекарств (2016 г.) – $12,8 млрд.

Образована в 1996 г. в результате слияния компаний Ciba-Geigy и Sandoz. Производит лекарственные препараты, вакцины, диагностические средства, дженерики, а также лекарства для животных.



– Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения, каждый год заболеваемость раком растет на 20%.

– Я продолжу: в ближайшее время онкология выйдет на первое место. В первую очередь рост числа онкологических больных связан со старением населения. Мы справились c задачей по увеличению продолжительности жизни. Благодаря успешному лечению многих заболеваний жители нашей планеты стали жить дольше. Но чем дольше живет человек, тем больше риск развития онкологических заболеваний. С другой стороны, можно сказать, что онкология из фатального заболевания переходит в хроническое.

– Говоря об успехах в лечении онкологии, часто упоминают персонализированную терапию, о чем идет речь?

– Персонализированная терапия – это правильно подобранный вид лечения для конкретного пациента. К развитию некоторых онкологических заболеваний приводят определенные мутации. Наша задача - найти эти мутации, а потом разработать препарат, который действует на конкретную мутацию в гене. Мне кажется, это очень перспективное направление для развития медицины. Проблема заключается в том, что рак развивается и изменяется, у него появляются механизмы резистентности. Поэтому так важно использовать комбинации препаратов. Потенциально комбинированная терапия направлена на борьбу с различными формами мутаций, тем самым является более эффективной. Нам нужно просчитать все возможные пути, как раковая клетка может развиваться.