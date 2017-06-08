Минздрав: россияне стали меньше пить и курить

Россияне за последние годы стали курить на 20% меньше, употребление алкоголя снизилось на 13,5%, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Закончено только что исследование ГАТС (Генеральное соглашение о торговле услугами), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20%, сокращение курения за последние годы в нашей стране», - сказала Скворцова на форуме социальных инноваций регионов в четверг.

Она отметила, что показатели среди российской молодежи согласно международному исследованию еще лучше: количество курильщиков сократилось в 3,5 раза.