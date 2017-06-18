Иракские военные штурмуют последнюю подконтрольную ИГ часть Мосула

Армия Ирака в воскресенье начала штурм старой части иракского города Мосул, которая до сих пор остается под контролем боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

«Это последняя глава в наступлении, направленном на захват Мосула», — говорится в заявлении, распространенном от имени главы контртеррористической службы Ирака генерал-лейтенанта Абдулы Гани аль-Асадта.

Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остаются около 100 000 человек, которые живут в условиях нехватки продовольствия, воды и медикаментов.