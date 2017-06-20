«Интерфакс»: В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра»

В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его сведениям, менеджера задержали по уголовному делу о хищениях в «Гоголь-центре» на основании материалов, полученных следствием. Малобродский был вызван в столичное управление Следственного комитета как свидетель, а после допроса стал «еще одним подозреваемым по делу о хищениях в "Седьмой студии", сказал собеседник агентства. Он добавил, что следствие скоро попросит суд арестовать задержанного.

Официального подтверждения этим сведениям у "Интерфакса" нет.

«Седьмая студия» была основана режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. 23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски по делу АНО «Седьмая студия». По версии следствия, ее руководители в 2011–2014 гг. похитили субсидии, выделенные на популяризацию культуры по проекту «Платформа». По делу проходят гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева, она пошла на сделку со следствием.

2 июня Минкультуры подтвердило, что просило СКР привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях из «Седьмой студии». В ведомстве назвали обращение «стандартной процедурой» в случае, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб.

За Серебренникова заступились перед президентом Владмириром Путиным актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков. Сначала Путин на рассказ об обыске в «Гоголь-центре» сказал «Да дураки». Затем он объяснил журналистам, что ничего умного не видит в обысках в театре при силовой поддержке.