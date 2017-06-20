Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии

Власти Австралии приостановили нанесение авиаударов в Сирии в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем-бомбардировщиком Су-22 и последовавшей за инцидентом реакцией России, передает агентство Reuters.

«В качестве меры предосторожности ударные операции ВС Австралии в Сирии временно прекращены», – приводит агентство заявление минобороны страны.

18 июня американский истребитель F-18А сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба неизвестна.

В Минобороны России заявили, что самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.