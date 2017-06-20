В Германии обвиняемый по делу «девочки Лизы» получил условный срок

В Берлине 24-летний Исмет С. получил год и девять месяцев условно и оштрафован на 3000 евро за сексуальное насилие над несовершеннолетней - гражданкой России «девочкой Лизой», исчезновение которой больше года назад активно обсуждали российские СМИ. Как сообщает Deutsche Welle, это решение принял суд берлинского района Тиргартен. Суд рассматривал эпизоды, имевшие место осенью 2015 г., еще до «исчезновения» Лизы и последовавшего скандала.

В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом, напоминает DW. Суд подчеркнул, что секс у подсудимого с Лизой произошел по взаимному согласию, однако потерпевшая на тот момент не достигла возраста согласия. Подсудимого также обвинили в изготовлении порнографии - он снял секс с Лизой на телефон. Подсудимый полностью признал свою вину. Потерпевшая в суде не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда.

Начало процесса 18 июня было открытым, но затем публику попросили покинуть зал. Потерпевшую оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались. Адвокат Лизы тоже отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее «издевались» над девочкой.

Первый канал российского телевидения в январе 2016 г. сообщил, ссылаясь на родственников 13-летней Лизы, гражданки России и Германии, что она исчезала и потом оказалось, что ее насильственно удерживали и 30 часов насиловали несколько мигрантов. Представители русскоязычной общины в Германии устроили митинги в ряде городов, требуя от властей защиты и смены миграционной политики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что «девочка абсолютно точно не добровольно исчезала на 30 часов», и надежду, что в итоге в Германии проблемы мигрантов не будут «заметаться под ковер» и не будут «политкорректно залакированы». Его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Москву не вмешиваться в действия следствия и не использовать это дело для политической пропаганды. После этого МИД России упрекнул германскую сторону в запоздалом информировании Москвы о расследовании, из-за чего и возникли недоразумения. Прокуратура Германии между тем выяснила, что девочку не похищали: она пряталась от родителей дома у знакомого и в этот период никто на нее не посягал.