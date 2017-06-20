Лавров узнал о «плане Тиллерсона» из СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что знает о так называемом «плане Тиллерсона» из СМИ.

О том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план из трех пунктов, направленный на выстраивание конструктивных отношений с Россией, сообщил в ночь на вторник американский новостной сайт BuzzFeed со ссылкой на секретный документ.

«Тиллерсон <...> разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию американо-российских отношений на перспективу, которая преследует узкую конкретную цель того, что может быть достигнуто между бывшими противниками холодной войны, однако [(программа] направлена на выстраивание конструктивных рабочих отношений с Владимиром Путиным по ограниченному ряду вопросов», - сообщает издание.

Как рассказал BuzzFeed чиновник из госдепартамента США, «первый элемент плана - это донести до Москвы, что агрессивные действия против США обречены на провал, это контрпродуктивно для обеих сторон».

«Вашингтон будет выражать несогласие в случае, если Россия предпримет действия, направленные против американских интересов, таких как отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве», - отметил источник.

По его словам, во втором пункте говорится об общении с Россией по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию, КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж.

По данным сайта, говоря о Сирии, «Тиллерсон пытается добиться лучшей координации с Россией в борьбе против ИГИЛ» (террористическая группировка, запрещена в России), однако «не ясно, как это может быть достигнуто». Относительно КНДР «Тиллерсон хочет свести на нет недавний рост торговли России с Северной Кореей», сообщил американский представитель власти.

«Третий пункт документа подчеркивает важность стратегической стабильности с Россией, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей», - отметил источник американского издания.