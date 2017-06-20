В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погоды в среду

Гидрометцентр России объявил в среду желтый уровень опасности в Москве из-за грозы, ветра и дождя.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — отметили в Гидрометцентре.

Похолодание и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Москве и области в среду, подтвердил руководитель метеобюро Роман Вильфанд. «Мы ожидаем очередное изменение погоды 21 июня, порывы ветра будут достигать 15-20 м в секунду», - сказал он. По его словам, ветер такой силы ломает сучья деревьев и может вызывать сложности при передвижении.

«Будет облачно, и при общей температуре в +19 градусов погода обещает быть не самой приятной», - уточнил он.