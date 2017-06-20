США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против России

США внесли 38 человек и организаций в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте минфина США.

Среди граждан России, внесенных в список, - замминистра экономического развития Сергей Назаров и бывший заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ныне министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. Среди организаций - небольшие региональные банки, которые открыли представительства или филиалы в Крыму, - «Рублев», Индустриальный сберегательный банк, «Ярославич», «Таатта» и «Северный кредит».

Попавшая под санкции компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» с февраля 2017 г. на 100% принадлежала лично бизнесмену Евгению Пригожину. В списке и ЗАО «ИФДК» (также известная как «ИФД Капитал», говорится в тексте).