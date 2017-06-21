Поклонская: посмотревших «Матильду» прихожан отлучили от причастия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что посмотревших фильм «Матильда» прихожан отлучили от причастия в церквях и монастырях на шесть месяцев. По ее словам, прихожане посмотрели картину Алексея Учителя на закрытых показах, организованных создателями фильма. «Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой», – сказала изданию депутат.

Режиссер Алексей Учитель назвал «полным враньем» информацию о закрытых показах его фильма, добавив, что никто, кроме представителей власти, не смотрел рабочую версию картины. «Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ. Больше [из РПЦ ] никто», — заявил изданию режиссер.

Ранее митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о своих впечатлениях от фильма «Матильда». По его словам, он представляет собой «апофеоз пошлости». «Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина. У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается», — приводит «РИА Новости» его слова. При этом митрополит уточнил, что видел картину «в состоянии полуфабриката», однако он не думает, что «там что-то изменилось по существу» и что в фильме «можно что-то изменить».

Ранее Учитель заявил, что Поклонская просила его показать картину ее экспертам, а на предложение режиссера самой посмотреть фильм депутат ответила отказом. «Я сказал, что ей надо посмотреть картину, потому что только вы лично можете эмоционально, прагматично, как угодно, только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что получил ответ: «Никогда и ни в коем случае, мне всё эксперты расскажут», – рассказывал Учитель.

Фильм «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в нем содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.