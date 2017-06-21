Дело «Шалтай-Болтая» направлено в Мосгорсуд

Генпрокуратура России направила в суд так называемое дело «Шалтай-Болтая» - в отношении группы российских хакеров, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина РФ Владимира Аникеева. Он обвиняется в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК», - пояснил Куренной.

По его словам, дело направлено для рассмотрения по существу в Мосгорсуд.