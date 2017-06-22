NYT: Белый дом пытается добиться смягчения санкций в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться смягчения санкций в отношении России, утвержденных сенатом накануне, пишет газета New York Times. В частности, речь идет о положении, которое «не позволит президенту отменять санкции против Москвы», отмечает издание.

Законопроект должен быть утвержден палатой представителей и после этого поступит на подпись президенту. Таким образом, пишет газета, «республиканцы в палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, стоят перед выбором между демонстрацией жесткой линии в отношении Москвы и стремлением избежать неуместной потенциальной конфронтации с собственным президентом».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация пока не готова высказать свою позицию по данному законопроекту. Один из собеседников издания пояснил, что Белый дом выступает не против самих санкций, а против ущемления власти президента в санкционной политике.