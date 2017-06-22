Число двоек на обязательных ЕГЭ в 2017 году уменьшилось в 1,5 раза

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что число школьников, не преодолевших порог на обязательных ЕГЭ, уменьшилось в 1,5 раза. «В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач», — сказал Кравцов.

В частности, по русскому языку минимальный порог для получения аттестата (24 балла) в этом году не преодолели 0,5% участников экзамена (в 2016 г. их число составило 1%). Порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл ЕГЭ по русскому языку для поступающих, не смогли преодолеть 1,6% участников. В 2016 г. это число составило 2,5%.

Выпускники, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ — 29 июня.

Проверка работ и обработка результатов ЕГЭ по русскому языку завершена раньше установленного срока. Участники экзамена смогут узнать свой результат на пять дней раньше — с 22 июня. Сделать это можно через личный кабинет на портале ЕГЭ — ege.edu.ru.