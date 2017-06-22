Порошенко: переговоры в «нормандском формате» состоятся на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоятся на следующей неделе. «Мы готовимся к телефонным переговорам в "нормандском формате" на уровне лидеров на следующей неделе», — сказал Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Президент Украины также сообщил, что его встреча в Париже с французским коллегой Эмманюэлем Макроном запланирована на понедельник, 26 июня.

Порошенко также заявил, что получил заверения со стороны ЕС относительно продления санкций в отношении России. «Данные о том, что санкции будут продлены, — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — отметил Порошенко.