Руководителя штаба Навального арестовали на пять суток за акцию протеста 12 июня

Симоновский суд Москвы признал руководителя избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова виновным в нарушении правил организации акции 12 июня. Волков арестован на пять суток, сообщает «Интерфакс».

«12 июня в стране проходили антикоррупционные митинги, в некоторых городах были согласованные, в некоторых нет, и проходили в форме народных гуляний. С 6.30 утра до 15.30 я находился в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), все это время я вёл живую трансляцию митингов, пока она не была прервана», - сказал Волков в суде.

Он подчеркнул, что пояснил зрителям, какие митинги были согласованы, а какие нет. «Я не считаю, что я делал что-то плохое, я не понимаю, в чем состоит моё нарушение, я не являюсь организатором митинга, я работал журналистом, как и многие другие», – добавил он.

Адвокат Волкова - юрист ФБК Иван Жданов просил прекратить в отношении своего подзащитного дело, подчеркивая, что организацию трансляции нельзя считать организацией массовой акции. «Установить сцену - это организационная функция, подать заявку - это организационная функция, организовывать трансляцию - это не организационная функция. Меня можно привлечь по этой статье, так как я один из заявителей, а вот Леонида Волкова нельзя», – отмечал юрист.