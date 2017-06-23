ВМФ России нанес ракетные удары по объектам ИГ в Сирии

Корабли Военно-морского флота России запустили шест крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — сообщили в Минобороны.

В результате ударов были уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания ракеты сдетонировал арсенал.

В Минобороны отметили, что командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках.