Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно уходит в отставку

Общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета (ЕУ) сегодня приняли отставку ректора Олега Хархордина с 1 июля 2017 г.

Хархордин руководил университетом с 2009 г. В прошлом году его полномочия были продлены на пять лет до 2021 г., по согласованию с собранием учредителей и попечительским советом ректор собирался покинуть пост следующим летом, сообщил сотрудник университета.

На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять профессор факультета антропологии Николай Вахтин, он был ректором Европейского университета в 2003–2009 гг.

Хархордин получил степень доктора философии в Калифорнийском университете Беркли, сфера его научных интересов - современная западная политическая мысль, прагматический поворот в общественных науках, история понятий, сказано на сайте.

Хархордин возглавлял ЕУ как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями, сказано в сообщении университета.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 марта принял решение об аннулировании лицензии ЕУ по требованию Рособрандзора. Университет оспаривает это решение. Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга намерен досрочно расторгнуть с университетом договор аренды здания, который действует до 2024 г. КИО отправил уведомление о расторжении договора в конце декабря 2016 г. и потребовал освободить здание.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а в 1996 г. начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Попечительский совет ЕУ возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.