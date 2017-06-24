Определены границы двух из четырех зон деэскалации в Сирии

Границы двух из четырех зон деэскалации в Сирии уже определены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. «Турция заинтересована в контроле над северными зонами — районом Идлиба, но в этих зонах пока нет договоренностей по границам. Вторая и третья зоны деэскалации определены. Они будут включать Восточную Гуту, а также небольшую территорию над Хомсом», — сказал собеседник агентства.

Четвертая зона, по его словам, пока определяется, «она идет вне рамок, так как там задействованы Иордания и Израиль». «В этом районе очень сложно разделить и определить границы», — отметил он.

В мае Турция, Иран и Россия подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации. Их границы должны быть установлены к 4 июля, срок действия документа — полгода при возможности продления. На границах будут сформированы зоны безопасности с контрольно-пропускными пунктами.