Сирийские войска отбили атаку «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот

Правительственные войска Сирии отбили атаку боевиков запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» на город Аль-Баас в районе Голанских высот, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Армия отразила крупную атаку “Нусры” на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали два танка сирийской армии и позиции артиллерии в ответ на удары в районе Голанских высот. По данным СМИ, в результате авиаудара погибли два человека.