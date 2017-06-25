Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту и премьер-министру Пакистана Мамнуну Хуссейну и Навазу Шарифу, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

Пожар, жертвами которого стали более 140 человек, вспыхнул из-за опрокидывания бензовоза. Люди собрались вокруг перевернувшейся машины, чтобы собрать горючее, когда произошло возгорание.