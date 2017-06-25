Навальному вызывали скорую в спецприемник из-за высокой температуры

Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, вызывали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — сказала Михайлова ТАСС.

Навальный признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга).