Тори получат поддержку юнионистов в парламенте за 1 млрд фунтов для Северной Ирландии

Консерваторы в британском парламенте окончательно договорились с североирландской Демократической юнионистской партией о поддержке в голосовании по ключевым вопросам, то есть о поддержке миноритарному правительству Терезы Мэй. Как сообщает ВВС, голоса 10 депутатов-юнионистов Мэй получила за обещание выделить в бюджет Северной Ирландии дополнительный 1 млрд фунтов в ближайшие два года. Договориться о союзе партиям удалось через две недели после выборов, по итогам которых консерваторы ослабили позиции и утратили возможность сформировать мажоритарное правительство.

Соглашение между партиями опубликовано на сайте правительства. Срок его действия - до окончания срока полномочий нынешнего состава парламента, но оно может быть пересмотрено через два года после заключения. Коалицию партии создавать не будут.

Лидер Демократической юнионистской партии Арлен Фостер заявила, что договоренности пойдут на пользу и Северной Ирландии, и Великобритании. По ее словам, дополнительные субсидии регион потратит на решение проблем «уникальной истории Северной Ирландии»: на инфраструктуру, здравоохранение и медицину, а также на уход за ветеранами войны.