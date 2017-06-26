Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Он призвал Вашингтон не допускать провокаций в отношении сирийских правительственных войск. Об этом рассказали в российском МИДе.

Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование кризиса в Сирии. Речь также шла о необходимости закрепить режим прекращения огня, об усилении борьбы с террористическими группировками и пресечении попыток применить отравляющие вещества.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.