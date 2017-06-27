Пробившаяся на «прямую линию» женщина-погорелец получила квартиру в Чите

Власти Забайкальского края нашли квартиру в Чите для жительницы региона Наталье Калининой, которая на «прямой линии» пожаловалась президенту, что лишилась жилья в селе Шивия после пожара в 2015 г. и до сих пор ей негде жить. Это сообщает ТАСС. «По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Наталье Калининой подобрана квартира в Чите площадью 45,2 кв. метра, - цитирует ТАСС пресс-службу губернатора региона. - Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности региона на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма».

Владимир Путин в ходе прямой линии тогда выразил недоумение в связи с этой ситуацией, местные и региональные чиновники в тот же день начали разбираться. Выяснилось, что Калининой выделили жилье в другом селе Оловяннинского района, она на него согласилась, но вскоре выехала. По ее словам, квартира начала промерзать, ей с ребенком там стало невозможно жить. По словам главы района Андрея Антошкина, проблему с теплом в жилье вскоре решили, а Калинина выехала из отремонтированной квартиры, когда узнала, что некоторые погорельцы хотят получить жилье в Чите, а ключи от новой квартиры не сдала.

Сгоревшее жилье Калининой находилось в селе Шивия, которое было полностью уничтожено пожаром. В сгоревшем доме она проживала, но не была собственником и другого жилья у нее не было. Квартиру в другом селе ей предложили по договору социального найма. На встрече с губернатором Натальей Ждановой Калинина сказал, что хочет квартиру в Чите.