Минздрав назвал регионы, где чаще всего выдавали больничные листы

В прошлом году медицинские учреждения в России выдали 19,53 млн листов нетрудоспособности, сообщили RT в Минздраве России.

Больше всего больничных получили люди, проживающие в Ярославской области, – 63,6 больничного на 100 работающих человек. В Московской области показатель немного ниже – 60,6 на 100, в Тверской области – 60,1 на 100. Меньше всего больничных получили жители Чечни – 15,4 листа нетрудоспособности на 100 работающих человек – и Ненецкого АО (26,6 на 100).

В среднем по России в 2016 г. было выдано 43,3 больничного на 100 работающих граждан, это немного ниже показателя за 2015 г. (43,6). Это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включенных в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявили в Минздраве.

Вице-премьер Ольга Голодец ранее сообщала, что в России официально трудоустроено порядка 48 млн человек.