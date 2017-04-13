Кого затронет борьба ФНС с уклонистами от уплаты страховых взносов

Верховный суд (ВС) поддержал налоговую службу, ведущую борьбу с работодателями, которые маскируют трудовые отношения под гражданско-правовые и оформляют сотрудников как индивидуальных предпринимателей (ИП). 27 февраля 2017 г. суд признал, что Южно-Якутская металлургическая компания из г. Нерюнгри, заключившая договоры на оказание услуг с 19 предпринимателями, таким способом уклонялась от налогов. Компания проиграла дело в трех инстанциях. По мнению ФНС, сотрудники были оформлены как предприниматели, якобы оказывающие компании услуги по бухгалтерскому учету, логистике, ремонту автомобилей, а на самом деле были обычными работниками. Теперь компания должна выплатить все причитающиеся социальные налоги, говорится в постановлении суда.

Конфликт с Южно-Якутской металлургической компанией не случайный, налоговики все чаще раскрывают такие нарушения, отмечает Алексей Прохоров, старший юрист фирмы «Юст». Это часть борьбы с теневой занятостью, но впервые подобное дело дошло до ВС. Юристы, которых опросили «Ведомости», считают: решение суда может изменить судебную практику и осложнить жизнь предпринимателям. Возможно, налоговые проверки в 2017 г. сфокусируются на выявлении таких схем у любых работодателей, полагает Татьяна Кормилицына, партнер юридической группы «Яковлев и партнеры». Хотя ВС предупреждает суды, что к каждому случаю надо подходить индивидуально, перекосов не избежать: при удобном случае суды будут апеллировать к делу, считает Антон Толмачев, управляющий партнер «Юрпартнера». По его словам, даже если компания имеет единственного поставщика – ИП, это может привести к серьезным рискам для бизнеса. Представители ФНС отказались от комментариев.

В восемь раз меньше

Схема уклонения от социальных взносов с помощью ИП распространена в России, знает гендиректор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. За сотрудников, оформленных как ИП, работодатель не платит никаких страховых взносов во внебюджетные фонды, не оплачивает отпуск, больничный и сверхурочные работникам. Нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) снижается на 30–35%.