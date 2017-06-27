Комитеты Совета Федерации поддержали назначение нового главного военного прокурора

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали назначение прокурора Бурятии Валерия Петрова на должность главного военного прокурора России. Как передает ТАСС, это решение комитет по обороне и безопасности и комитет по госстроительству и конституционному законодательству приняли 27 июня на совместном заседании. Сенаторы поддержали соответствующее представление президента.

28 июня назначение Петрова будет рассмотрено уже на пленарном заседании Совфеда, сказал ТАСС председатель комитета по обороне Виктор Озеров.

26 апреля сенаторы освободили от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского, он занимал этот пост с 2006 г.