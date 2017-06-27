Песков не комментирует публикации о деятельности компании Евгения Пригожина в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации СМИ о том, что компания бизнесмена Евгения Пригожина претендует на сирийские углеводороды.

По словам Пескова, Кремль не занимается отслеживанием деятельности российских компаний за границей: «Нет, [в Кремле] ничего неизвестно».

Ранее во вторник «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго, написала, что российское ООО «Евро полис» получило от сирийского правительства разрешение на освобождение и охрану нефтяных и газовых месторождений, захваченных противниками режима Асада. Взамен этой компании пообещали право на четверть доходов от продажи добытого на этих месторождениях нефти и газа, а также ей обещали возмещать расходы на боевые действия, утверждает издание. По сведениям «Фонтанки», договоренности были достигнуты в ходе визита в Москву министра нефти Сирии Али Ганема в декабре 2016 г. Издание связывает эту компанию с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным.