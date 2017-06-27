Руководителей подразделений и вузов ФСО обязали отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий руководителей структурных подразделений и управлений служб Федеральной службы охраны (ФСО) России предоставлять сведения о доходах. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом расширяется перечень госслужащих, которые обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также декларации подлежат такие данные, касающиеся супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Кроме руководителей подразделений и управлений служб ФСО декларировать свои доходы должны будут военные профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования ФСО.